Sumi’den tahliyeler başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Sumi kentinde vatandaşlar tahliye ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20. gününde de sürüyor. Ukraynalılar, barınaklara ve metro istasyonlarına sığınırken, pek çok kişi de Ukrayna’yı terk ederek komşu ülkelere geçiyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde vatandaşların tahliyesine devam edilirken, Sumi kentinde de yeniden başlayan tahliyelerle birlikte Ukraynalılar kentten ayrılıyor. Vatandaşların tahliyesi, çok sayıda otobüs ve sivil araçlarla gerçekleştiriliyor.