Sümerler dönemine ait heykelleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da Sümerler dönemine ait 3 heykeli satmaya çalışan 2 zanlı, alıcı gibi davranan jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları çerçevesinde 2 kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, H.K. ve M.F.M. ile irtibat kurdu. Jandarma ekipleri, kendilerine tarihi nitelikteki 55 santimetre boyunda mermer heykel, 30 santimetre boyunda bronz heykel ve 6 santimetre boyundaki bronz at figürü heykellerini 1,5 milyon dolar karşılığında satmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.