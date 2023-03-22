Sultaniye Mahallesi’nde yaşanan cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayeti işleyen zanlı Selçuk Ç.’nin bundan 4 ay önce de kendisini aldattığından şüphelendiği eşini balkondan aşağı atarak yaralanmasına yol açtığı belirlendi.

Bu sabah yaşanan olayda Selçuk Ç. isimli zanlı, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Turan Dikme’yi kafasına tek el ateş ederek öldürmüştü. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cinayetin detaylarına ulaştı.

Edinilen bilgiye göre 11 Aralık 2022’de Balıkyolu Mahallesi’nde bir kadın şahsın intihara teşebbüs ettiği ihbarını alan polis olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan incelemede M.Ç.’nin yüksekten düşerek yaralandığı belirlendi. Hastaneye sevk edilen kadın ifadesinde eşi Selçuk Ç. ve kardeşi B.Ç.’nin kendisini balkondan ittiğini söyledi. Yapılan incelemede M.Ç.’nin Turan Dikme isimli şahısla ilişki yaşadığından şüphelenen kocası ile tartıştığı ve olayın bu sırada yaşandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Selçuk Ç. ve B.Ç., serbest bırakıldı. M.Ç. isimli kadın şahsa yönelik ise mahkeme tarafından koruyucu tedbirler alındı.

Bu sabah yaşanan olayda zanlı Selçuk Ç., eşinin kendisini aldattığını düşündüğü Turan Dikme’yi takibe aldı. Bir anda arkasından yaklaşarak silahını ateşleyen Selçuk Ç., Dikme’nin ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Selçuk Ç.’nin üzerinde 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Zanlı ilk ifadesinin ardından "“Kasten Öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.