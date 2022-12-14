Sultangazi’deki binanın çatısı alev alev yandı

Sultangazi’deki bir evin çatısı alevlere teslim olduğunu gören yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bugün 09.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Aynı zamanda yangının çıktığı binada gaz kaçağı olduğu belirlenen tüp, itfaiye ekipleri tarafından imha edilerek boş bir araziye alındı. Evinin yandığını gören ev sahibi Şefika Şahin yangını gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıktığı evin, yan apartmanında oturan Vedat Yıldız; “Yeni uyanmıştım, sesler gelmeye başladı. Ondan sonra bir şey olduğunu fark ettim. Arka cama koştuğumda duman gördüm. Göz gözü görmüyordu. Hemen itfaiyeyi aradım. Yangının yan tarafta çıktığını anladım. Allah’tan itfaiye çabuk geldi. İtfaiye hemen müdahale etti. Yanmadan bizim çatıda kurtulmuş oldu” dedi.