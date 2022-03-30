Sultangazi’de zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Sultangazi’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Sultangazi Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir sürücü, yolda ani şekilde durdu. Sürücünün durması sonucu arkadan gelen diğer araçlar duramayınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Kazada yaranan sürücü S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu esnada yoldan geçen bir sürücü ise kaza geçiren vatandaşlara su ikram etti.