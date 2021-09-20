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Sultangazi’de zabıtanın durdurduğu minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı
Sultangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları minibüste Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin Edirne’de sınırı geçemeyince kiraladıkları minibüsle Sultangazi’ye döndükleri öğrenildi.
Asayiş 20.09.2021, 12:01
Sultangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları minibüste Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin Edirne’de sınırı geçemeyince kiraladıkları minibüsle Sultangazi’ye döndükleri öğrenildi.
Sultangazi Belediyesi Sivil Zabıta ekipleri trafikte şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Kapıyı açan ekipler 19 kaçak göçmen ile karşılaştı. Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. 19 kaçak göçmen, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaçak göçmenlerin Yunanistan sınırını geçemeyince Edirne’den minibüs kiralayarak Sultangazi’ye geldikleri öğrenildi.