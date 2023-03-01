Sultangazi’de yere düşürülen 30 bin liralık telefonu alıp uzaklaştılar: O anlar kamerada

İstanbul aracını park etmek için kaldırımda bulunan taşı kenara çekmek isteyen kişi, eğildiği esnada cebindeki 30 bin lira değerindeki cep telefonunu düşürdü. Sürücü aracını park ettikten sonra oradan ayrılırken, o esnada kaldırımdan yürüyen 3 kişiden biri, yerdeki telefonu alıp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Cebeci Mahallesi S Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobili ile işyerine gelen işletme sahibi Ferhat Matman, aracını park etmek için kaldırımın kenarında bulunan taşı kaldırıp kenara çekmek için eğilirken cebindeki 30 bin lira değerindeki cep telefonunu yere düşürdü. Daha sonra aracını park eden Matman, işyerine girdikten bir süre sonra telefonunun cebinde olmadığını fark etti. Her yeri arayan Matman, telefonunu bulamayınca ise işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Telefonunu düşürdüğünü gören Matman, kendisinden bir süre sonra ise kaldırımda yürüyen 3 kişiden birinin fark ettiği telefonu alıp cebine koyduğunu ve arkasına bile bakmadan gittiklerini fark etti. Matman, daha sonra ise polise giderek telefonunu alan kişinin bulunması için şikayette bulundu.

Öte yandan 30 bin lira değerindeki cep telefonunu yoldan geçen ailenin bulup aldığı anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 3 kişinin, yerdeki telefonu fark edip alarak cebine koyduğu ve daha sonra arkalarına bile bakmadan yoluna devam ettikleri görülüyor.