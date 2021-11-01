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Sultangazi’de yaşlı kadın gasp dehşeti yaşadı

Sultangazi’de yaşlı kadın gasp dehşeti yaşadı. Gündüz vakti eve giren zanlı, yaşlı kadını darp ederek bileziklerini çaldı. Zanlının evin çevresinde motosikletle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 01.11.2021, 11:01
Sultangazi’de yaşlı kadın gasp dehşeti yaşadı

Sultangazi’de yaşlı kadın gasp dehşeti yaşadı. Gündüz vakti eve giren zanlı, yaşlı kadını darp ederek bileziklerini çaldı. Zanlının evin çevresinde motosikletle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Gazi Mahallesi’nde yaşandı. 68 yaşındaki Dünya Edis isimli kadın, evin havalanması için dış kapıyı açık bıraktı. Motosikletle evin önüne gelen zanlı, bu sırada evin kapısını açık görünce içeri girdi. Önce odalarda dolaşan zanlı, 250 TL parayı aldı. İddiaya göre evde kimsenin olmadığını düşünen kendisine kahve yaparak içen zanlı, ardından Dünya Edis’in odasına girdi. Bir anda evine giren zanlı ile karşı karşıya gelen yaşlı kadın ne yapacağını şaşırdı. Kadına tokat atan zanlı, bileğindeki değeri yaklaşık 26 bin TL olan iki bileziği zorla alarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

Olay anını anlatan yaşlı kadın, "Evin hava alması için kapıyı açık bıraktım ve odamda saçımı tarıyordum sonra birisi kapıyı açtı ve odaya girdi kimsin diye sordum ’ben Almanya’dan geldim Zübeyde’nin oğluyum burada ise kimsem yok bir kahve içip gideceğim’ dedi. Ben de ’rahatsızım ve sana kahve falanda yapmıyorum dedim’ kendisinin iyi niyetli olmadığını anladım. Önce eve girmiş diğer odaları karıştırmış ve oğlumun çantasından 250 TL parasını almış sonrada kendine kahve yapmış. Evimden gitmesini söyledim. O da oturduğu yerden kalktı ve bana iki tane tokat attı yere düştüm. Sonra kolumdan bileziklerimi alıp gitti’ dedi.

Yaşlı kadının oğlu Murat Edis ise "Annem sabah kalkıyor ve kahvaltısını yapıp kapı önünü süpürüyor evde otururken hırsız eve giriyor ve 15 dakika kadar evde kalıyor odaları karıştırıyor ve kendine kahve yapıyor sonra annemin odasına giriyor. Annem de ’seni tanımadım kimsin’ diye soruyor. O da ben Almanya’dan geldim Zübeyde’nin oğluyum diyor’. Annem de ’ikinizi de tanımıyorum evimden çık’ diyor. Kolundaki bilezikleri görüyor ve ’onları bana ver’ diyor. Anneme vuruyor annem yere düşünce bir de kafasına vuruyor. Sonra da bilezikleri alıp evden çıkıyor. Annem bir süre sonra kendine gelince mahalledeki tanıdık berbere gidip haber veriyor. Onlar da beni arayıp olayı haber verdiler. Biz de hemen polis ve ambulansı aradık ancak hırsız bir süre sonra başka bir eve gidiyor ve onlara da aynı yalanı söyleyip ’hoca bana para verdi buradaki yoksul insanlara dağıt’ diyor. Yaşlı bir teyzenin evine girmeye çalışırken ise gelini fark ediyor o da kaçmak zorunda kalıyor. Ancak verdikleri eşkal annemin evine giren hırsız ile aynı" şeklinde konuştu.

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