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Sultangazi’de yangın paniği

SULTANGAZİ’DE 3 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDAKİ DAİRDE HENÜZ BİLİNEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI.

Sultangazi’de yangın paniği

SULTANGAZİ’DE 3 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDAKİ DAİRDE HENÜZ BİLİNEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:16
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Sultangazi’de yangın paniği

Sultangazi’de 3 katlı bir binanın çatı katındaki dairde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan genç kız büyük panik yaşadı.

Yangın, bugün saat 8.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binan çatı katında çıktı. Nedeni henüz bilinemeyen yangında dairede bulunan genç kız büyük panik yaşadı. Genç kız komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri panik yaşayan ve olayın şokuyla çığlıklar atan genç kızı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Aynı binada yaşayan Tanju Karakaya isimli vatandaş, “Bundan yarım saat önce patlama sesi geldi. 4 kere bir patlama öyle herhangi bir şey patlar gibi oldu. Camı açtım baktım her taraf duman. Dumanın alt kattan çıktığını zannettim ama en üst kattan çıkıyordu. Gitti kapıyı zorladım kimse açmayınca kapıyı kıramadım da. Bütün komşuları aşağıya indirdim. Elektriği, suyu, doğal gazı kapattım. Çocuk geldi kapıyı açmaya çalıştı ama açamadı içerinden ateş sesi geliyordu. Evin yandığı belliydi. 15-16 yaşındaki kız evdeydi” diye konuştu.

Yangının çıktığı evde oturan Niyazi Kaya isimli vatandaş ise “Ben evden aşağıya indim. Hanımı doktora götürüyordum. Taksiye bindim, doktora gittim, arkamdan telefon ettiler ’ev yanıyor’ dediler. İnanmadım. Evde sadece kız vardı” dedi.

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