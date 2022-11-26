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Sultangazi’de yabancı uyruklu kadın eşi tarafından silahla vuruldu
Sultangazi’de yabancı uyruklu bir kadın eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan kocasını yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş 26.11.2022, 20:15
Sultangazi’de yabancı uyruklu bir kadın eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan kocasını yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam 18.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.