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Sultangazi’de virajı dönemeyen otomobil takla attı: 1 yaralı

Sultangazi’de virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 01.07.2022, 10:50
Sultangazi’de virajı dönemeyen otomobil takla attı: 1 yaralı

Sultangazi’de virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 07.50’de Habipler Mahallesi, Pirinççi Köyü Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı dönemeye çalışan

34 VD 0169 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Araç yaklaşık 50 metre savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı sürücüsü hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili çalışma yaptı.

“Ben de anlamadım nasıl olduğunu”

Kaza esnasında aynı yolda seyir halinde olan ve kazayı gören Özcan Yıldız, “Araba önümde gidiyordu ve fazla da hızlı değildi. Soldaki virajı alamayınca araba bir anda takla attı. Ben de şaşırdım nasıl olduğunu. İçerisinde bir kişi vardı. Kendi imkanları ile çıktı içeriden durumu da iyiydi fazla bir şeyi yoktu. Bu yol çok virajlı olduğu için. İnsanlar hızını kontrol edemiyor. İster istemez kaza oluyor” dedi.

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