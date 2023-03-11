Sultangazi’de trafik kazası: Direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi

Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri seyir halinde otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikseri sürücüsü araçta sıkıştı. Kaza sonrası polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları devam ediyor.