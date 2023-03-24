Sultangazi’de trafik kazası: 1 yaralı

Sultangazi’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkasından hızla gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan sürücü, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzeri Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DRN 485 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken, Yusuf Hancı yönetimindeki 34 ECA 638 plakalı araç arkadan hızla gelerek çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan bilinci kapalı halde çıkartılan Yusuf Hancı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu.