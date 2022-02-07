Sultangazi’de telefon hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de aracın camından içeri sarkarak cep telefonu çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesinde, önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Merter’de bulunan tekstil firmasında şoför olarak çalışan bir kişi, Sultangazi’deki tekstil atölyesine dikim için getirdiği malları teslim etmek için aracından indiği esnada telefonunu koltuğun üzerinde bıraktı. Sürücünün araçtan indiğini gören hırsız, camdan içeri sarkarak telefonu saniyeler içinde çaldı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık yapan kişinin kaldırımda arkadaşı ile yürüdüğü esnada aracı ile kaldırıma yanaşan sürüyü görüp arkadaşından ayrıldığı ve bir süre sürücünün araçtan inmesini beklediği görülüyor. Sürücünün araçtan indiğini gören hırsızın, aracın açık camından sarkarak koltuğun üzerindeki cep telefonunu çaldığı ve hızla uzaklaştığı kameraya yansıyor.