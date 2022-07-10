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Sultangazi’de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü

Sultangazi’de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle suyla dolan sokakta bazı araçlar mahsur kaldı. Binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su basarken, ekiplerin su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 10.07.2022, 10:35
Sultangazi’de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü

Sultangazi’de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle suyla dolan sokakta bazı araçlar mahsur kaldı. Binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su basarken, ekiplerin su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir sokak suyla doldu. Sokakta bulunan bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış sebebiyle bazı binaların zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki su tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Evini su basan Yaşar Demirtaş, “Gördüğümüz gibi perişan ve harap durumdayız. Ben sabaha kadar işimde çalıştım. Evime istirahat için geldim. Evim su içinde, çoluğum çocuğum perişan durumdaydı. Eşyalarımız batmış durumdaydı” dedi.

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