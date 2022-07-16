Sultangazi’de şizofren hastasının paniği mahalleliyi ayağa kaldırdı

İstanbul Sultangazi’de şizofren hastası bir kişi, doğalgaz çalışmasından korkarak panik yapıp pencereden atlamaya çalıştı. Tam o sırada kapıyı kırarak içeriye giren komşuları adamı son anda kurtardı.

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Gazi mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olan ve babası ile birlikte yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Şahin, evlerinde yapılan doğalgaz çalışmasında çıkan seslerden bir anda panikledi. Panikleyen adam, kendini odaya kilitleyerek camdan atlamaya çalıştı. Durumu fark eden ve rahatsız olduğunu bilen komşuları kendisini önce uyardı, ardından eve gelen komşuları tamirat sesinden oğlunun sesini duymayan babayı uyardı. Ardında da, dairenin kapısını kırarak içeriye girdi. Mehmet Şahin’i son anda elinden tutarak içeriye çektiler.

Yaşanan olayı anlatan ve aynı binanın girişinde bulunan bir işyerinde çalışan Mehmet Demir, ’’ Sabah çalışırken aniden bağırma sesleri gelince dışarıya çıktık ’Babamı kesiyorlar’ diye bağırıyordu. Pencereden aşağıya sarkmıştı ne yaptıysak kendini içeriye çekmedi. Sonra yukarıya çıktık ve kapıyı üzerine kilitlemişti dairede doğalgaz çalışması varmış. Sonra dayımın oğlu içeriye girip kapıyı kırdı bizde içeriden yukarıya çektik. Sonra olay yerine polis, ambulans ve itfaiye geldi. Ama biz o an mağduru kurtardık. Kendisi şizofreni hastası ve annesini de bu şekilde kaybetmişti ve babası ile birlikte yaşıyordu. Artık neyin hayalini yaşayıp gördü ise kendisini pencereden aşağıya sarkıtmış ve atlayacaktı. Son anda kurtardık 2 dakika daha geç kalınsaydı Allah muhafaza daha kötü sonuçlar olabilirdi’’ dedi.