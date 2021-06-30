Sultangazi’de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Sultangazi’de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Şahısların kaçması ve adamın yere düşme anı kamerada yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki Ersin Ş., arkadaşlarıyla caddede yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralan Ersin Ş.’ye, saldıranlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kavga anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.