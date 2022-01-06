Sultangazi’de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

Sultangazi’de 3 kişi arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda 2 kişi yaralanırken, diğer şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay saat 11.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2939 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında başlayan tartışma daha sonra büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda Mehmet A. (20) kasığından, Emirhan Ş. (16) bacağından vurularak yaralanırken, diğer şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı 2 kişi, vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, her iki yaralının da hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda çatışmada, 3 ayrı silah kullanıldığı ve 8 el ateş edildiği öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olay ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.