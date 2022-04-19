Sultangazi’de silahlı çatışma: Durakta bekleyen bir kadın vuruldu

Sultangazi’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, durakta otobüs bekleyen bir kadın bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Gazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında durakta otobüs bekleyen ve olayla ilgili olmadığı öğrenilen Ş.Ö. isimli kadın bacağından vuruldu. Durumu gören civardaki vatandaşlar olayı polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemli alırken, sağlık ekipleri ise kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.