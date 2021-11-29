Sultangazi’de şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Sultangazi’de şiddetli lodos nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi’de sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. İsmetpaşa Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısının uçtuğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.