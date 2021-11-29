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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.
Sultangazi’de şiddetli lodos çatıyı uçurdu
Sultangazi’de şiddetli lodos nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Asayiş 29.11.2021, 16:22
Sultangazi’de şiddetli lodos nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Sultangazi’de sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. İsmetpaşa Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısının uçtuğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.