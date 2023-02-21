Sultangazi’de satmak için yaktığı kablolar alev topuna döndü

Sultangazi’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, yol kenarına bırakılan kabloları içindeki metalleri almak için ateşe verdi. Tutuşan kablolar bir anda alev topuna dönerken, zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde bulunan Dökümcüler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı bir kişi site içerisinde dolaştığı esnada bir halı sahanın yan tarafına bırakılan kabloları gördü. İçlerinde bulunan metal malzemeleri satmak isteyen şahıs, plastik malzemeden ayırmak için kabloları ateşe verdi. Yanan plastik malzemeler bir anda büyüyerek alev topuna döndü. Yangını gören esnaf yakında bulunan araçlarını zarar görmemesi için çekti. Esnaf kabloları yakan şahsa tepki de gösterdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından söndürülebildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın nedeniyle yan tarafta bulunan bir halı sahanın demir korkulukları ise zarar gördü. Vatandaşların tepkilerini umursamayan madde bağımlısı şahsın toprak ile oynaması ise dikkat çekti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Esnaf Nevzat Erol, "Demirler varmış. Alacakmış kabloları görünce yakmış, yakınca da yangın büyüdü. Biz de geldik fabrikamızın yanında yanıyor diye. Bizim de arabamız buradaydı zaten, arabayı çıkardık oradan. İtfaiyeyi çağırdık geldiler. Daha önce de oldu. Böyle yapıyorlar çöp atıyorlar. Biz konteyner yaptırdık özel olarak yine de başkaları atıyor. Onlar da yangın çıkartıyor. Burada arabalar oluyor ve hep yanıcı madde buralar fabrikada yanabilir. Zaten çocuğa da söyledim 300 liralık bir şey bu kablolar dedik ki paran yoksa gel para verelim sana. Benim param yok de sana para verelim kardeşim burayı niye yakıyorsun. Az daha yandaki halı saha da yanıyordu" dedi.