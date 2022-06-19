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Sultangazi’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi

Sultangazi’de sahibinin elinden kaçan boğa Cebeci Tüneli’ne girdi. Sol şeritten giderek trafiği tehlikeye düşüren boğa cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 19.06.2022, 13:22
Sultangazi’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa tünele girdi

Sultangazi’de sahibinin elinden kaçan boğa Cebeci Tüneli’ne girdi. Sol şeritten giderek trafiği tehlikeye düşüren boğa cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dün gece Sultangazi’de bulunan Cebeci Tüneli’nde ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahibinin elinden kaçan boğa girdiği Cebeci Tüneli’nde trafiği tehlikeye soktu. Sakin bir şekilde hiç bir şey olmamış gibi sol şeritten ilerleyen boğanın o görüntüleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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