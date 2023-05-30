Sultangazi’de "Reis" diye bağıran çocuğa hakaret eden fırıncı gözaltına alındı

Sultangazi’deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa ‘Reis’ dediği için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi’deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa ‘Reis’ diye bağırdığı için hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibi K.Y. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘bıçakla tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli fırıncı gözaltına alındı.