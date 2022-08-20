Sultangazi’de polisin şüphelendiği araçtan uyuşturucu madde ve nakit para çıktı

İstanbul Sultangazi’de devriye atan polis ekiplerinin şüphelenerek çevirdikleri otomobilde yaptıkları denetimde uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. Emniyete götürülen şahıslara uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken nakit paralara ise el konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin devriye görevi yürüttüğü esnada Habibler mahallesinden Sultançiftliği istikametine doğru ilerleyen bir otomobil şüphe üzerine Malkoçoğlu mahallesi mevkiinde durdurdu. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu şüpheliler otomobilden indirilerek üst araması yapıldı.

Araçtan uyuşturucu madde çıktı

Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları detaylı aramalarda yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 2 ayrı zarf içerisinde yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken şahısların kullandığı otomobil ise polis ekipleri tarafından bağlanarak otoparka çekildi. Yakalanan 5 şahıs Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu madde satışından kazanılan nakit paralara da el konuldu.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde polis ekiplerinin çevirdikleri otomobilden indirilen şahısların üzerinde yapılan arama sonrası emniyete götürülmek üzere araçlara bindirildikleri kullandıkları otomobilin ise otoparka götürülmek üzere çekiciye yüklendiği görülüyor.