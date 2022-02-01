Sultangazi’de pizzacıda yangın

Sultangazi’de gece bir pizzacıda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir pizza dükkanının fırın kısmında gece yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.