Sultangazi’de park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İstanbul Sultangazi’de bir kişi, araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K., arkadaş grubuyla Sultangazi’de hamama geldi. Ahmet K., aracını bir fırının önüne bırakarak arkadaşları ile hamama girerken o sırada park edilen aracın olduğu yerden çekmesini isteyen kişi Ahmet K.’yi aradı. Görüşme esnasında arayan şahıs iddiaya göre Ahmet K.’ye küfürlü kelimeler kullandı. Görüşmenin ardından aracının yanına giden Ahmet K., aynasının kırıldığını fark etti. O sırada olay yerine gelen saldırgan hiçbir şey söylemeden Ahmet K.’ye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ahmet K. ayağından vurarak yaralandı. Yorgun mermi ise sekerek olay yerinde bulunan başka bir kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan ise olay sonrası kaçarak çevredeki bir binaya saklandı. Saldırgan saklandığı binada polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin konuşan Ahmet K.’nin arkadaşı Yılmaz B., “Hamama geldik arkadaş aracını buraya park etmiş. Sonradan aradılar arkadaşı gel diye. Arayan şahıs küfürlü konuştu. ‘Al arabanı buradan’ dedi. O da ‘tamam almaya gelirim’ dedi. Gelir gelmez sıktı” şeklinde konuştu.