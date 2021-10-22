Sultangazi’de park halindeki araçların aynalarını böyle kırdılar

Sultangazi’de iki kız çocuğu iki ayrı sokakta park halinde bulunan otomobillerin aynalarını tekme atarak kırdı. Araçlara zarar veren çocuklar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, önceki gün gece saat 03.00 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kız çocuğu gece saatlerinde iki ayrı sokakta bulunan park halindeki araçların aynalarını kırdı. Çok sayıda aracın aynasını tekme atarak kıran iki çocuk güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Yaşanan olayı anlatan Yağmur Bilgin, "Sabah uyandığımda eşim işe gitmek için evden çıkınca aracın aynasının kırılmış olduğunu gördü ve bana fotoğrafını çekip gönderdi. Ben de hemen aşağı indim, aynaya beraber baktık önce çalınmış olabileceğini düşündük sonra dedik ki neden böyle bir şeye tenezzül etsinler? Aynaya baktığımızda çizikler gördük ve vurma izlerinin olduğunu fark ettik. Önce park halindeki başka bir araç çıkarken sürtmüştür diye düşündük daha sonra kamera kayıtlarına baktığımızda gece saat 03.00 gibi iki kişinin arka taraftan sallana sallana geldiğini ve çaprazdaki bir araca vurup tekme attığını gördük. Daha sonra da gelip bizim aracımıza vurdular. Aynanın kırılan kapağını ise köşede bulduk. Kamerada görülen kişilerden birisi uzun saçlı ve beyaz kapüşonlu giymişti. Uzun boyluydu, yanındakini ise türbanlı bir kız olarak gördük. İkisi de genç kızdı bunların, reşit olmadıklarını düşünüyoruz. Ayrıca sarhoş gibi yürüyorlardı ve bizim aracın aynasına 3 tekme atıp kapağı kırıyorlar. Sonra da bir anda panikle kaçmaya başlıyorlar. Aşağı doğru dönerken birkaç araca daha vuruyorlar. Bir aracın alarmının çaldığını gördükten sonra zaten park tarafına doğru kaçıyorlar. Bunların alkol falan aldıklarını düşünüyoruz ve yaşları da küçüktü" diye konuştu.

Araç sahiplerinden Kenan Korkmaz ise "İki genç yukarıdan aşağıya doğru gelirken bu caddede bütün araçların aynalarını kırmışlar. Kapılarına tekmeler atmışlar. Bir vatandaş geldi, güvenlik kamerasını bakmak istedi baktık. Saat 03.20’de bizim bu kapının önündeki kendi araçlarımızın da camını kırdılar ve tekmelediler. Ailelerden ricamız, çocuklarına karşı sorumluluklarını eksik etmesinler. Gece saat 03.00’de iki tane küçük ergenlik yaşındaki çocuğun sokakta olması bile sakıncalı. Yeni nesil gençlikte özellikle komşularımızın ve çevremizdekilerden duyduklarımız, araçlarını sprey boya ile boyama gibi bir huy edinmişler. Gençler bilinçsizce yapıyorlar mutlaka ama araç sahiplerine verecekleri zararı hesaplamıyorlar. Gençlerden rica ediyorum, böyle yaramazlıklar yapmasınlar yine tekrar ediyorum, aileler de çocuklarına karşı sorumluluklarını eksik etmesinler" diye konuştu.