banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
Borsa haftaya yükselişle başladı!
Borsa haftaya yükselişle başladı!
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü

Sultangazi’de park halindeki araç alev aldı

Sultangazi’de bir aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı çevredeki esnaf kovalarla su taşıyarak söndürdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.02.2022, 14:21
Sultangazi’de park halindeki araç alev aldı

Sultangazi’de bir aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı çevredeki esnaf kovalarla su taşıyarak söndürdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi G Caddesi’nde üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Ogün Satıcı isimli vatandaşa ait 42 AIS 723 plakalı park halindeki aracın motor kısmından henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra alev almaya başlayan aracı söndürmek için çevredeki esnaf kova ile taşıdıkları su ve işyerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleri ile söndürdüler. Esnaf ve araç sahibinin panik halindeki koşturdukları o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Motor kısmı yanan araçta büyük çapta hasar görürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması başlattı. Yangının kesin çıkış sebebi ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yaşanan olay anı anlatan lokanta sahibi Ramazan Yılmaz, ’’Araç park halinde idi ben aracımı buraya park edecektim dükkanımın önüydü araba çalışmıyor dedi ileriye çektim ve dükkana girdim iki dakika sonra alev aldı hemen kovaları getirip söndürdük ben kendim müdahale ettim" dedi.

Yasin Yılmaz ise, "Abi geri geri geliyordu dumanlar çıktı bizden yardım istedi bizde yangın tüplerini getirdik en az 10 kova su taşıdık kurtara bildiğimiz kadar kurtardık ama motor gitti itfaiyede anca geldi. 5 çalışanımız ile birlikte yardımcı olduk ama motor yine de yandı kurtaramadık yangının çıkış sebebinin kontaktan olduğunu söyledi" dedi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 50
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 25 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14