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Sultangazi’de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada

İstanbul Sultangazi’de otomobilin bagajına yükleyip halat yardımıyla bağladığı yaklaşık 10 adet ahşap palet ile tehlikeli şekilde trafikte seyir eden sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 10.08.2022, 14:46
Sultangazi’de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada

İstanbul Sultangazi’de otomobilin bagajına yükleyip halat yardımıyla bağladığı yaklaşık 10 adet ahşap palet ile tehlikeli şekilde trafikte seyir eden sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Sultangazi TEM Otoyolu bağlantı kavşağı Edirne istikametinde meydana geldi. Trafiği ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde aracın bagajına yüklediği ahşap paletler ile yolculuk yapan sürücünün umursamazlığı dikkat çekerken olay anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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