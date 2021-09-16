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Sultangazi’de öğrenci kavgası

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde öğrencilerin sokak ortasındaki kavgası kameralara yansıdı.

Asayiş 16.09.2021, 15:21
Sultangazi’de öğrenci kavgası

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde öğrencilerin sokak ortasındaki kavgası kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul saatinde derse girmeyen iki öğrenci grubu sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayda öğrencilerin birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı, bir öğrencinin ise yerden aldığı kaldırım taşı ile arkadaşının başına vurmaya çalıştığı ancak daha sonra vazgeçerek taşı yere attığı görülüyor.

"Polisi aradım geliyor, merak etmeyin"

Yaşanan olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alan vatandaşın aynı zamanda dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan gençlere seslenip, "Polisi aradım geliyor merak etmeyin siz orada kavganızı yapın" diyerek kızdığı görülüyor.

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