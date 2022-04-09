Sultangazi’de mahalleliyi şok eden hırsızlık

Sultangazi’de yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çalan zanlılar, mahalleliyi şok etti. Polis hırsızların yakalaması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayları, Gazi Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallesi’nde iki gün üst üste yaşandı. Binaların doğalgaz kutularını kıran hırsızlar, topraklama için kullanılan bakır çubukları çaldı. Zanlıların iki gün boyunca yaklaşık 100 binanın doğalgaz hatlarına zarar vererek hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan Kiraz Yıldız, "Sabah uyandım ve kapıyı açtım, baktım ki kapak açılmış. Eve girdim ve çocuğuma 187 ihbar hattını arattım. Sonra gelip kapağı kapattılar. Bana doğalgaz tesisatını yaptırdığınız firmayı arayın dediler. Aradım onlar da ’Bizimle ilgisi yok yine çalarlar yine bizi mi arayacaksınız?’ dediler. Dışarı çıkıp baktım ki kapağı kırmışlar. Bana ’Nalbura git bakır çubuk al ve yerine bağlayın’ dediler. Sadece bizim değil herkesin doğalgaz kutusunu kırmışlar ve çoğunun içinde bulunan bakır çubukları çalmışlar" dedi.

Bir başka mahalleli Fatma Aslan ise "Sabah uyandım torunumu okula göndermek için. Doğalgaz kutusunun kapağının açık olduğunu gördüm. 1 gün önce de komşularım gelip bana haber verdiler, ’Sizin doğalgaz kutusunun kapağı açık’ diye. Daha önce de gelip kapağı açmışlar, bugün yine açıktı" ifadelerini kullandı.

Hırsızların mağdur ettiği bir başka vatandaş İbrahim Ertürk, "Sabah saat 11.00 gibi ekmek almak için dışarıya çıktım. Baktığımda kapağı kırmışlardı ve açıktı. Babamı çağırıp sordum ’Daha önce böyle miydi?’ diye o da bana ’Hayır’ dedi. Sonra bakkala giderken gördüm ki mahalledeki diğer komşuların da kutuları aynı şekildeydi ve içindeki bakır çubukları yoktu. Bizim tesisatımız henüz bağlanmadığı için almamışlar sadece kapağı kırmışlar" şeklinde konuştu.