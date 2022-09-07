Sultangazi’de mahalleliyi korkutan yangın, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden olurken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 158. Sokak üzerindeki 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın birinci katında yaşayan yabancı uyruklu kişilerin evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sonucu binayı bir anda dumanlar sarınca üst katta ikamet eden vatandaşlar binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. İki kişi dumandan etkilenip, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alınırken, yangını gören mahalleli sokağa döküldü. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını fark edip itfaiyeyi aradığını söyleyen Mustafa Bozkurt, “Dumanların çıktığını gördüm. Hemen koşarak, insanları uyarmaya başladım evden çıkarmaya başladım. Üst katla konuştum, insanları çıkartmaya başladım. O ara duman etrafı sarmaya başladı. Evin için yanıyordu, evde kimse yoktu. Yabancı uyruklu kişiler kalıyordu. Herhalde ocağa yemek bırakmış, gidip gelene kadar ev tutuşmuş o ara ondan sonra itfaiyeyi aradık. Ambulansı aradık, mahalleliyi uyardık. İnsanlar sokağa döküldü. İlk müdahaleyi yaptık. İnsanlara yardımcı olduk, 2 kişiyi çıkardık. Geri kalanlar için etrafı dumanlar sardığından bir şey yapamadık. 6 kişi mahsur kaldı. Allah razı olsun itfaiye, polis ve ambulans yardımcı oldu. Herhangi bir yaralanan yok, dumandan etkilenenler var. Ambulanstaki arkadaşlar yardımcı oldu. Yangın söndürüldü, hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.