Sultangazi’de korkutan kömürlük yangını

Sultangazi’de sabah saatlerinde tek katlı bir gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin yükseldiği yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi 2705 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir gecekonduya ait kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kömürlükte başlayan yangın yan tarafta bulunan bir gecekondunun çatısına da sirayet ederken daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, ev sahibi Nebile Yaşmin isimli yaşlı kadın göz yaşlarını tutamadı. Yangın esnasında kulübesinde bağlı olarak bulunan köpeğini göremeyen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından zarar görmemesi için serbest bırakıldığını öğrenince yanmasın günahtır diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.