Sultangazi’de korku dolu anlar: Demir parmaklıklar kırılarak kurtarıldılar

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında evde mahsur kalanlar için mahalleli seferber oldu. Bodrum kattaki dairede mahsur kalan vatandaşlar demir parmaklıklar kırılarak kurtarılırken yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.50 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 21.Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairedeki yoğun dumanlar nedeniyle evdeki vatandaşlar dışarıya çıkamadı. Mahsur kalan vatandaşların yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Mahsur kalanlar demir parmaklıklar kırılarak kurtarıldı

İtfaiyenin olay yerine gelmesini beklemeden yardıma koşan vatandaşlar, yangının çıktığı bodrum katta mahsur kalan 7 kişiyi kurtarmak için el birliğiyle dairenin demir parmaklıklarını yerinden sökerek mahsur kalanları tahliye etti. Öte yandan binanın havalandırma boşluğundan üst dairelere giden duman nedeniyle 5’inci kattan bulunan 2’si çocuk 4 kişi de tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan bina sakinlerinin tedavisi devam ederken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.