Sultangazi’de kamyonun çarptığı kurye metrelerce sürüklendi

Sultangazi’de sipariş tesliminden dönerken kamyonetin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen kurye çalışanı ufak sıyrıklarla kazadan kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çiğköfte dükkanında kurye olarak çalışan Ömer Faruk Kor, siparişi teslim edip işyerine döndüğü esnada kamyon çarptı. Sinyal vermeden aniden direksiyonu sağa kıran kamyon sürücüsü nedeniyle kurye çalışanı savrularak yaklaşık 15 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Ufak sıyrıklarla kazadan kurtarılan kuryenin o anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuryenin ilk olarak kamyonun yanından geçtiği ve ardından asfalt zeminde sürüklendiği görüldü.

“Gidip baktığımda yerdeydi ama kamyon sürücüsü kaçmadı”

Bölgede esnaflık yapan Zafer Eren, "Ben dışarıdaydım bir ses duydum, dışarı çıkıp baktığımda motora kamyon burada vurdu. Arkadaş şu direğin arkasındaki beyaz arabanın oraya kadar sürüklendi. Sonra gidip baktığımda yerdeydi ama kamyon sürücüsü kaçmadı. Biz de çocuğa yardım ettik ve su verip yerden kaldırdık. Bir yerinde ağrı sızı var mı dedik hiçbir şeyim yok dedi ve kalktı" dedi.