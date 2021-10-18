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Sultangazi’de kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Sultangazi’de yıllık izine çıktığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru Cafer Bütün son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 18.10.2021, 15:49
Sultangazi’de kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Sultangazi’de yıllık izine çıktığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru Cafer Bütün son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekibinde görev yapan 49 yaşındaki 23 yıllık polis memuru Cafer Bütün, dün geçtiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Polis memuru için bugün öğle namazına müteakip Sultangazi Merkez Camii’nde bir tören düzenlendi. Cenaze namazını Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz’ın kıldırdığı törene, İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, eski Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Polis memurunun Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere cami avlusuna getirildiğince ailesi göz yaşına boğuldu. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cafer Bütün’ün naaşı Yozgat ve Kırşehir’e götürülecek.

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