Sultangazi’de hurda deposunda yangın paniği

Sultangazi’de hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Sultangazi Eski Habibler Mahallesinde bulunan bir hurda deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşümde kullanılacak hurda malzemelerin bulunduğu depo henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan yangını fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın çıktığı haberini alan işyeri sahibi Fatih Keskin, iş makinesiyle söndürme çalışmalarına yardım etti. Alanda bulunan plastik malzemelerin tutuşması ile hızla büyüyen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalar sırasında vatandaşlar, zehirlenme olayına karşı itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek çalışma başlattı.

(HT- MB-