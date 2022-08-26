Sultangazi’de hırsızın tahta paletleri çaldığı o anlar kamerada

İstanbul Sultangazi’de otomobilin bagajında koyduğu tahta paletlerle trafikte yolculuk yapan şahsın o paletleri bir iş yerinin önünden çaldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay önceki gün Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde otomobil bagajına yüklediği çok sayıda tahta palet ile trafiği ve sürücüleri tehlikeye atarak otoyolda ilerleyen hırsızın görüntüleri yayınlanmıştı. Görüntülerin ardından şahsın otomobilin bagajına yüklediği tahta paletleri bir iş yerinin önünde çaldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızın rahat tavırlar ile işyerinin önünde bulunan paletleri otomobilin bagajına yüklediği ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldığı görülüyor.