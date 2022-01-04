banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Beşiktaş’tan mahkeme kararına yönelik açıklama
Beşiktaş’tan mahkeme kararına yönelik açıklama
Uzmanından “TL” öngörüsü
Uzmanından “TL” öngörüsü
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Altında yükseliş sürüyor!
Altında yükseliş sürüyor!

Sultangazi’de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL’lik otomobili çaldı

Sultangazi’de kimliği belirsiz 4 şüpheli şahıs, hırsızlık için girdikleri bir apartmandaki bütün daireleri teker teker kontrol etti. 4 saniyede girdikleri apartmanda tüm daireleri kontrol eden şahıslar, girdikleri bir daireden 2 adet cep telefonu ve 250 Bin TL değerindeki otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıkan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.01.2022, 16:32
Sultangazi’de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL’lik otomobili çaldı

Sultangazi’de kimliği belirsiz 4 şüpheli şahıs, hırsızlık için girdikleri bir apartmandaki bütün daireleri teker teker kontrol etti. 4 saniyede girdikleri apartmanda tüm daireleri kontrol eden şahıslar, girdikleri bir daireden 2 adet cep telefonu ve 250 Bin TL değerindeki otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıkan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Aralık 2021 günü saat 04:30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanı gözüne kestiren hırsızlar araçla binanın önüne geldi. Daha sonra kapüşonlu ve yüzlerinde cerrahi maske bulunan 4 hırsızdan 3’ü ellerindeki cihaz ile 4 saniyede binanın kapısını açarak içeri girdi. Diğeri ise araçta bekledi. Apartman içerisinde bütün daireleri kontrol eden şahıslar, daha sonra bir daireye girdi. Hırsızlar, girdikleri evden 2 adet cep telefonu, bir miktar ziynet eşyası, bir miktar para ve 250 Bin TL değerindeki otomobil anahtarını alıp çıktı. Ardından daireden ayrılan 3 hırsız, girdikleri evden aldıkları otomobil anahtarı ile indikleri sokakta araçları teker teker kontrol etti. Uzaktan kumanda ile buldukları araca binen şahıslar daha sonra olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Olay sonrası durumu fark eden Mehmet Solak, karakola giderek şikayette bulundu.

4 saniyede girdikleri binadan 9 dakikada çıktılar

Kapşonlu ve yüzlerinde cerrahi maske bulunan 4 şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık olayında, apartman kapısını 4 saniyede açarak binaya girdi. Apartmandaki daireleri teker teker kontrol eden şahıslar yaklaşık 9 dakika sonra binadan ayrıldı.

Şüpheli şahısların o anları kamerada

Yaşanan hırsızlık olayında gözlerine kestirdikleri binaya otomobil ile gelen 4 hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile sokak üzerinde duran şahıslardan 3’ü araçtan inerek binaya girdiği görülüyor.

Çalınan otomobilin en son Bağcılar’da bir hırsızlık olayında kullanıldı

Aracı çalınan Mehmet Solak, “Olay 29 Aralık günü saat 04.30 civarlarında oldu. Kimliği belirsiz maskeli 4 şahıs araçla gelerek kapıdan içeriye 3 kişi giriyorlar. Kapı şifreli ama ellerindeki alet ile kapıyı açmaları 4 saniye sürüyor. 4 saniye içerisinde kapıyı açıyorlar. Binadaki bütün kapıları yokluyorlar. En son benim daireme giriyorlar. Dairemden 2 adet cep telefonu, eşimin çantası, benim cüzdanım ve arabamın anahtarlarını alarak binadan ayrılmaları 9 dakika sürüyor. 9 Dakika sonra aşağıya inerek benim aracıma binerek geldikleri diğer araçla beraber 2 araç peş peşe gidiyorlar. Binaya girip çıkmaları 9 dakika. 1 tanesi şoför olan 4 şahsın o anları kameraya yansıyor. Hepsi kapşonlu ve maskeli şahıslar. Hesapladığımızda 250 - 300 Bin TL civarında zararımız var” dedi.

Polis ekipleri olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8