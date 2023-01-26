Sultangazi’de gecekondu yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi’de tek katlı bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan gecekonduya sıçradı. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Sultangazi ilçesi Zübeydehanım Mahallesi 1464. Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, tek katlı gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan diğer gecekonduya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiden 2’sine ambulansta müdahale edilirken, 2’si de hastaneye kaldırıldı. Yangında, gecekondularda maddi hasar oluştu. Gecekondudan yükselen alevlerden hasar gören elektrik kablolarında da patlamalar meydana geldi.