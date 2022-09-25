Sultangazi’de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü

Sultangazi’de bir binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle vatandaşlar panik sonrası sokağa döküldü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından gaz akışı kesilerek, arızanın giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2517 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina girişinde bulunan ve iki ayrı binaya doğalgaz akışı sağlayan ana kutudaki tesisatın borusu bilinmeyen nedenle bağlı olduğu yerden çıktı. Hortumun çıkması ile yaklaşık 20 dakika boyunca çevreye yayılan doğalgaz sokakta kokuya neden oldu. Doğalgaz arızası nedeniyle koku yayıldığını fark eden vatandaşlar ise olay nedeniyle panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine itfaiye, arıza ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları sigara içmemeleri ve uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahalle sakinlerinin yaşadığı panik doğalgaz ekiplerinin çalışması sonrası kutudaki gaz akışı kesilmesinin ardından son buldu.

Öte yandan, arıza ekipleri tarafından sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.