Sultangazi’de gasp dehşeti
SULTANGAZİ’DE MASKELİ VE SİLAHLI 4 KİŞİ, BANKADAN 85 BİN LİRA PARA ÇEKEN VATANDAŞI TAKİP ETTİ. ARACIN PARK ETMESİNİ FIRSAT BİLEN ŞÜPHELİLER CAMI KIRARAK TORPİDODAKİ PARAYI ALDI. MAĞDURA SİLAH ÇEKEN GASPÇILAR BİNDİKLERİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI.
Sultangazi’de maskeli ve silahlı 4 kişi, bankadan 85 bin lira para çeken vatandaşı takip etti. Aracın park etmesini fırsat bilen şüpheliler camı kırarak torpidodaki parayı aldı. Mağdura silah çeken gaspçılar bindikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Olay, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bankadan 85 bin lira çeken Hasan Sevim, hırsızların hedefine takıldı. Bankadan çıkan Sevim’i takibe alan maskeli ve silahlı 4 şüpheli araç park ettikten sonra camını kırıp torpidodaki parayı aldı. Gaspçıları üzerine yürüyen Sevim’e silah doğrultan kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri Hasan Sevim’i bankadan takip ederek 85 bin lirasını gasp eden 4 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
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