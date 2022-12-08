Sultangazi’de freni boşalan kamyonet binaya çarptı

İstanbul Sultangazi’de kamyonetin freninin boşaldığını ve duramayacağını anlayan sürücü, direksiyonu kırarak bir binaya çarptı. Araç bina ile kaldırım arasındaki boşluğa düşerken, ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta ve binada ise hasar oluştu.

Olay dün saat 12.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde olan nakliye kamyonetinin freni boşaldı. Bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duramayacağını anlayınca, daha büyük bir kazaya sebep olmamak için direksiyonu kırdı. Kamyonet bir binaya çarparak durabildi ve oradaki boşluğa düştü. Kazanın ardından vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü, sokağın rampa olması ve daha büyük bir kazaya neden olmamak için aracın direksiyonunu kırıp bilerek duvara çarptığını söylediği iddia edildi. Boşluğa düşen kamyonet olay yerine çağırılan vinç ve vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmdı. Binada bulunan bir iş yerine ait kepenk ve kaldırımda bulunan koruma demirleri zarar gördü.