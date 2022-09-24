Sultangazi’de feci kaza, tramvayla çarpışan motosikletli metrelerce sürüklendi

Sultangazi’de bir yaya çarpmamak için manevra yapan motosikletli tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan genç tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, arkadaşı ve kadın korku dolu anlar yaşadı. Dehşete düşüren kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Sultangazi’de 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce motosiklet alan Ekrem B. (18), arkadaşı İdris A. (19) ile birlikte motosiklete binerek yola çıktı. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü Ekrem B., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı. Motosikletin arkasında bulunan İdris A., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem B., tel çitlerden raylara atlayarak, ağır yaralanan arkadaşı İdris A.’yı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı. Olay yerinde bulunan bir esnafın otomobiliyle hastaneye kaldırılan İdris A.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren kaza anı kameraya yansıdı

Sultangazi’de motosikletliyle tramvayın çarpıştığı kaza anı kameraya anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçların geçişini bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark eden motosikletli manevra yaparak tramvaya çarptığı, daha sonrasında ise motosiklette bulunan gencin sürüklendiği görülüyor.