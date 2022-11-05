Sultangazi’de fabrika alanına sıçrayan yangın paniğe neden oldu

Sultangazi’de otluk alanda çıkan yangın faaliyete kapalı olan bir fabrika alanına sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Sultangazi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, faaliyete kapalı olan bir fabrikaya sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.