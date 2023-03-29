Sultangazi’de çıkan yangında mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sultangazi’de 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle üst katta mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Yangın esnasında oluşan yoğun duman nedeniyle üst katta bulunan 1’i çocuk 3 kişi dairede mahsur kaldı. Balkona çıkarak yardım isteyen 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamen söndürülen yangında can kaybı olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın çıktığı esnada dairede bulunan bir kişinin saçlarının bir kısmının yangın nedeniyle yandığı görüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.