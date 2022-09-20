Sultangazi’de çekçek ile hırsızlık kamerada

Sultangazi’de birisi kapüşonlu, diğeri ise cerrahi maskeli olan iki hırsız gözlerine kestirdikleri park halindeki panelvan araç içerisinde bulunan inşaat malzemelerini çaldı.

Olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Sultangazi Gazi mahallesi 1421. sokakta yaşandı. Halk arasında çekçek olarak adlandırılan ve kağıt toplayıcıları tarafından kullanılan araç ile bölgeye gelen iki hırsızdan biri çevrede gözcülük yaparken diğeri ise park halinde bulunan panelvan aracın arka kapısını zorlayarak açtı. Ardından iki hırsız çaldıkları inşaat malzemelerini yanlarında getirdikleri çekçek aracına yüklediler. Yaklaşık 5 dakika içerisinde araçta bulunan malzemeleri çalan iki hırsız daha sonra ise bölgeden uzaklaştılar.

Olay anı kamerada

Birisi kapüşonlu diğeri ise cerrahi maskeli olan iki hırsızın panelvan araçtan inşaat malzemelerini çaldıkları anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki hırsızdan birisi gözcülük yaparken diğerinin ise önce park halindeki aracın arka kapısını zorlayarak açtığı, ardından ise çaldıkları inşaat malzemelerini çekçek aracına yükleyerek bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.