Sultangazi’de çaldıkları sosyal medya hesabı ile 120 bin lira dolandırdılar

İstanbul Sultangazi’de inşaat sektörü ile uğraşan şahsın, sosyal medya hesabını çalan dolandırıcılar para kazanma vaadi ile mesaj attıkları arkadaşlarını dolandırıp 120 bin liralık vurgun yaptı. Bu durum karşısında şaşkına dönen işadamı ise Gaziosmanpaşa adliyesine giderek dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay geçtiğimiz hafta İstanbul Sultangazi’de yaşandı. İddiaya göre, bölgede inşaat ve emlak sektörü ile uğraşan Ensar Acar isimli vatandaşın sosyal medya hesabına hakkınızda "şikayetler var ve bu şikayetleri görüntülemek istiyorsanız" linke tıklayın şeklinde bir mesaj geldi. Gelen mesajın tuzak olduğunu fark edemeyen Acar ise linke tıkladığı anda sosyal medya hesabı dolandırıcıların eline geçti. Bir süre sonra Acar’ın profilindeki arkadaşlarına yüksek miktarda para kazanma vaadi ile çeşitli mesajlar atan dolandırıcılar, 6 kişiyi dolandırıp 120 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. Gelen şikayetler üzerine durumu fark eden Acar hesabının çalındığını ve böyle bir talepte bulunmadığını belirterek dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

Olayı anlatan Acar, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabıma bir mesaj geldi. Bu mesajda ’sizin hakkınızda şikayetler var’ denildi ve ’bu şikayetleri görüntülemek istiyorsanız’ linke tıklayınız denildi. Ben de linke tıklayarak hesabım çalındığını fark ettim daha sonra 5-6 arkadaşımdan almış olduğum telefonlar ve dekontları ile birlikte 120.000 TL civarında dolandırıldığını fark ettim. Tabi bu tuzağa düşmeyen arkadaşlarımız da oldu beni arayarak hesabınızdan para talep ediyorsunuz denildi. Ben de kesinlikle böyle bir para talep etmediğimi ifade ettim. Bunun üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ve bu şekilde benim hesabım çalındı diyerek ifademi verdim. Ancak bana verilen cevap ne yazık ki sosyal medya hesaplarının genel merkezi burada olmadığı için biz bir şey yapamıyoruz hesabı kapatamıyoruz denildi. Ben de izleyen herkese tavsiye de bulunmak istiyorum lütfen sosyal medya üzerinden sizlere gelen mesajlara itibar etmeyin. Eğer ediyorsanız gönderen kişiyi cep telefonu var ise lütfen arayıp teyit edin ve bu tuzaklara düşmeyin" dedi.

Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Acar, "Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulundum ve ifademde alındığı gibi bu şekilde şikayette bulundum. Maalesef bugüne kadar bir neticede alamadım. Bu şahıslar mesaj atan arkadaşlarımı ve tepki koyan arkadaşlarımı engelliyorlar. Ne yazık ki böyle şeyler paylaşılıyor ve hemen engelliyorlar. Bir an evvel güvenlik güçlerimizden bu insanları tespit edip yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Ensar Acar ile birlikte 15 yıldır arkadaş olduğunu ve iş ortaklığı yaptığını belirten Şerafettin Karataş ise "Yaklaşık 15 yıldır Ensar bey ile bir arkadaşlığımız var. Bana sosyal medyadan kendisi adına bir mesaj geldi ve ben bu mesajın önemsiz mesaj olduğunu fark edip tepki ile karşılık verdim. Karşı tarafın dalga geçer şekilde konuşmaları oldu ve hemen Ensar bey ile iletişime geçtim. Böyle bir durumun olduğunu hissettim ve kendisine belirttim o da sosyal medya hesaplarının çalındığını ifade etti. Ben de tuzağa düşmedim. Bana para görselleri attılar ’Ben bu kadar para kazandım sen de kazanmak ister misin’ şeklinde. Ben de önemsiz bulduğum için inanmadım ve hemen Ensar bey ile iletişime geçtim" diye konuştu.