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Sultangazi’de bir kişi balkonda oturduğu sırada silahla vurularak yaralandı

İSTANBUL (İHA) - SULTANGAZİ’DE AKŞAM SAATLERİNDE BALKONDA OTURAN BİR ADAM SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK YARALANDI. ADAMIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Asayiş 27.09.2020, 01:01
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Sultangazi’de bir kişi balkonda oturduğu sırada silahla vurularak yaralandı

Sultangazi’de akşam saatlerinde balkonda oturan bir adam silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Sultangazi Esentepe mahallesinde yaşandı. Sokağa araba ile gelen şahıslar o sırada balkonda oturmakta olan F.K’ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan F.K. kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği sokağa gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. F.K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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