Sultangazi’de bacası tutuşan işyeri itfaiye tarafından söndürüldü

Sultangazi’de bir lokantanın bacası, ocağın yakıldığı sırada bir anda alev aldı. Bacası tutuşan işyeri, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir lokantanın bacası, ocağın yakıldığı sırda bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, baca kısmında başlayan yangının üst katları da sarma ihtimali nedeni ile binada yaşayanlar tedbir amacı ile tahliye edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.